Путин заявил, что закон об иноагентах придумали не в России

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конфренции заявил, что закон об иностранных агентах придумали не власти РФ.

Он указал на то, что власти не требуют прекращения работы организаций, попавших в соответствующий реестр. По словам главы государства, от иноагентов хотят только уточнений об источниках их финансирования.

- Ничего хорошего в реестре нет. Этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, который считают светочем демократии (США — прим.ред.). Но он принят в 30-е годы. Действует сейчас! — сказал президент РФ.

Он указал, что у Соединенных Штатов и России одно и то же количество признанных иноагентами организаций — 0,034%. Путин подчеркнул, что в России не будут вводить уголовную ответственность за иностранное финансирование, как это сделали в США.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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