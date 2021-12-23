Путин: Россию нельзя победить - ее можно только развалить изнутри Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россию нельзя победить, а можно только развалить изнутри. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

Таким образом российский лидер отреагировал на слова представителя BBC о том, что Россия на протяжении своей истории сталкивалась с войнами, тяжелыми кризисами, а также революциями и при сильной единоличной власти находилась в остром противостоянии с западными странами. Журналист поинтересовался, не опасается ли Путин такого сценария в настоящее время.

«Россию нельзя победить - ее можно только развалить изнутри», - заявил российский лидер, отметив, что это «благополучно и было сделано» во времена Первой мировой войны, а также в 90-е годы, когда развалили Советский Союз.

«Изнутри. А кто делал? Те, кто обслуживал другие интересы, не связанные с интересами русского народа», - добавил глава государства.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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