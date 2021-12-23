Мошенники научились воровать деньги, не запрашивая СМС из банка Фото: Анастасия Осипова

Мошенники регулярно придумывают новые способы отъема денег у россиян. Новая схема стала еще изощреннее, на этот раз они научились обходить двухфакторную аутентификацию (по коду из СМС) для подтверждения платежей в интернете.

В «Лаборатории Касперского» объясняют, что это возможно, если одновременного проводить сразу две операции: клиент думает, что он оплачивает страховку ОСАГО, но на самом деле находится на фишинговом сайте, стилизованном под сервис, а в это время мошенники

Появление новой схемы связано с тем, что россияне уже привыкли, что нельзя называть коды из СМС по телефону, а вот при покупках на сайтах пока проявляют меньшую бдительность и указывают проверочные цифры без сомнений.

- Обычно человек получает письмо с предложением продлить ОСАГО, переходит по ссылке и видит, что там отображаются все данные его авто, в том числе госномер. Рядом ссылка для оплаты. Стоит перейти по ней, как собственник ТС в ловушке, - делится с «Известиями» руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко.

На странице для оплаты нужно ввести данные карты, после чего появляется таймер с указанием, что формируется код от банка для оплаты. Клиенту действительно приходит СМС от кредитной организации.

- Вероятно в тот момент, как человек начинает производить оплату, мошенники делают запрос на списание денег с этой карты. На этом этапе у них сеть все, кроме проверочного кода. Стоит клиенту ввести код, как преступники его вводят на своей странице и списывают деньги, - заключил Марченко.

В страховых компаниях и банках подтверждают, что уже столкнулись с несколькими подобными случаями.

Специалист по кибербезопасности, хакер и программист Сергей Вакулин предупреждает россиян о том, что перед Новым годом традиционно происходит всплеск хакерских атак.

Людям будут приходить предновогодние письма от мошенников с предложениями скидок и распродаж. Есть несколько несложных способов для определения того, что сообщение пришло от злоумышленников, сообщаете телеканал «360».

Заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев подтверждают, что ситуация сейчас непростая, но способы защититься от мошенников есть.

- Самое главное — не верим ни в какие «волшебные» новогодние выплаты или выигрыши, ради получения которых нужно предоставлять номер своей банковской карты или иную персональную или финансовую информацию, - комментирует он RT.

Если же финансовой помощи по СМС просит кто-то из близких, то стоит набрать ему с этими вопросами.