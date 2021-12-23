Путин заявил, что уровень интеграции Союзного государства гораздо ниже, чем в ЕС

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин 23 декабря 2021 года в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о том, когда развитие Союзного государства России и Белоруссии даст свои плоды. По словам президента, граждане РФ и Республики Беларусь это обязательно почувствуют.

"Мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции еще гораздо ниже, чем в Евросоюзе, несравнимо, - подчеркнул российский лидер - Мы не говорим даже о единой валюте, это вопрос будущего. Но нам сначала надо синхронизировать законодательство".

Путин отметил, что проведен целый ряд встреч на уровне властей государств, чтобы синхронизировать налоговое и таможенное законодательства. И это был длительный и нелегкий процесс. В дальнейшем все это будет реализовано, и граждане стран обязательно почувствуют положительный эффект, заверил Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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