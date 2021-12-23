Путин выступил адвокатом Деда Мороза

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин выступил в защиту Деда Мороза, на которого подал в суд юрист из Санкт-Петербурга, который уже два десятилетия не может добиться исполнения его новогодних желаний.

"Поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам, - отметил президент, отвечая на вопрос журналиста из Великого Устюга. - Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Мороза его одаривать".

Глава государства на уточняющий вопрос ответил, что у него лично отношения с Дедом Морозом складываются хорошо. Путин отметил, что благодарен главному новогоднему волшебнику за то, что может говорить с журналистами и населением страны в том качестве, в котором он сейчас находится.

Как ранее писал "КП-Санкт-Петербург", 37-летний юрист из Петербурга Игорь Мирзоев заявил, что за последние 23 года ни одна его мечта не сбылась. Мужчина так расстроился, что начал решать проблему по-взрослому - подал настоящий судебный иск на Деда Мороза, который, по его мнению, не выполняет свои прямые обязанности.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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