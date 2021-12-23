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Общество23 декабря 2021 11:54

Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми

Президент подчеркнул, что большего счастья, чем дети, в мире не существует
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года ответил на вопрос, почему демография остается одной из главных проблем России на протяжении длительного времени.

По словам главы государства, в России планируются новые меры поддержки семей, и их должны принять в ближайшие годы

"Наша задача заключается в том, чтобы выстроить окончательно всю цепочку материнства и детства - от рождения и до окончания школы, - подчеркнул президент. - Меры и сейчас есть, но есть разрывы. Мы закроем эти разрывы в перспективе ближайших полутора лет".

Он также обратил внимание на причины. По словам главы государства, на демография оказали крайне негативное влияние Великая Отечественная война и распад Советского Союза.

В связи с этим Путин вспомнил историю своей семьи.

"По линии моих родителей в семьях было много детей - девять, десять, - рассказал российский лидер. - И с одной и с другой стороной, почти все погибли во время войны".

По его словам, для поднятия демографии также следует чаще показывать все положительные стороны большой дружной хорошей красивой семьи, и какое это счастье - иметь детей. Большего счастья в мире не существует, уверен Владимир Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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