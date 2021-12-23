Пресс-конференция Владимира Путина продолжалась больше четырех часов

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов в рамках традиционной пресс-конференции больше четырех часов. Мероприятие началось в 12:00 по московскому времени.

Рекорд продолжительности мероприятия был установлен в 2008 году. Тогда российский лидер общался с представителями СМИ в течение 4 часов 40 минут.

В этот раз Путин провел пресс-конференцию очно. Напомним, что в 2020 году глава государства провел мероприятие заочно из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Аккредитацию на мероприятие получили 506 журналистов. Ранее на пресс-конференцию допускали около 1 тысячи представителей СМИ. В Кремле объяснили сокращение числа людей, которые могут напрямую задать вопрос главе государства, сложной эпидемиологической ситуацией.

Kp.ru провел опрос населения и выяснил, какие темы больше всего интересуют россиян. Первое место заняли медицина и здравоохранение, второе — пособия и льготы. Тройку лидеров замкнули образование и трудоустройство. Кроме того, людей интересуют вопросы о жилищных и бытовых проблемах, а также дорогах и транспорте.

22 декабря Путин не принимал участие в каких-либо мероприятий. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства в этот день был занят подготовкой к пресс-конференции.

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2021 года.

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