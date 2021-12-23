Путин: восстанавливать экономику Афганистана должен тот, кто присутствовал там 20 лет

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции выразил мнение, что Афганстану должны оказать помощь те страны, которые присутствовали на его территории в течение 20 лет.

Он выразил надежду на хорошие отношения России и Афганистана, указав на то, что РФ имеет открытые границы с несколькими странами Средней Азии.

Среди проблем Афганистана Путин назвал наркотрафик и отсутствие этнического разнообразия в составе местного правительства. Стране необходима помощь, уверен российский лидер.

- И это должны сделать прежде всего те страны, которые нанесли огромный урон афганского народу. Вот тот, кто присутствовал там 20 лет, разрушал экономику, — отметил президент РФ.

Также он предложил разморозить афганские счета в американских банках. В противном случае это в Афганистане может наступить голод, добавил Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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