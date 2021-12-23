Умерла Грейс Мирабелла, бывший главный редактор американского Vogue

Бывший редактор американской редакции журнала Vogue Грейс Мирабелла Фото: кадр из видео

Умерла бывший редактор американской редакции журнала Vogue Грейс Мирабелла. Женщина ушла из жизни в возрасте 92 лет.

«Грейс Мирабелла умерла сегодня утром в возрасте 91 года», – сообщается на сайте Vogue.

Мирабелла начала свою работу в журнале моды в 1951 году в качестве ассистента в отделе мерчендайзинга, а спустя три года работала в редакции. Непродолжительное время была главой отдела рекламы у римской модельерши Симонетты Стефанелли, после чего вернулась в американский Vogue.

В 60-х годах женщина стремительно поднималась по карьерной лестнице, став заместителем главного редактора журнала Дианы Вриланд. В 1971 году Мирабелла сменила ее на посту главреда Vogue и оставалась им до 1988 года. В последние годы жизни она читала лекции, вела колонку в нью-йоркском журнале Quest, а также основала онлайн-журнал The Esthete.