Татьяна Навка о Пескове: Дмитрий Сергеевич домашний человек. Я бы сказала - домовитый

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала про своего супруга, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Как призналась спортсменка в интервью сайту kp.ru и радио "Комсомольская правда", официальный представитель Кремля в жизни очень домашний человек.

"Дмитрий Сергеевич домашний человек. Я бы сказала - домовитый. Любит держать под контролем все важные бытовые вопросы, обожает заниматься домашними делами. В этом плане мне безумно повезло", - рассказала Татьяна Навка.

По словам олимпийской чемпионки, дома Песков старается все делать своими руками, не прибегая к сторонней помощи.

"Вот вчера в выходной день супруг два часа мини-трактором чистил снег. Это и дело полезное, и спортивная нагрузка. В пандемию муж с соседями стали окультуривать, чистить лес, который у нас недалеко от дома: собирали, рубили сухие ветки, складывали в вязанки", - поделилась Навка.

Как ранее писал сайт kp.ru, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала об образовании своей дочери Надежды, которая также занимается фигурным катанием.