Татьяна Навка рассказала, какой на самом деле Петр Чернышев – муж Анастасии Заворотнюк

Татьяна Навка поделилась мнением о муже Анастасии Заворотнюк – Петре Чернышеве Фото: пресс-служба Navka Show

Фигуристка и супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка поделилась своим мнением о муже актрисы Анастасии Заворотнюк – Петре Чернышеве. Вместе с ним Навка выступает во всех своих ледовых шоу.

«Петр – святой человек. Мы его в кулуарах называем Иисус Христос. Он прекрасный друг, потрясающий, надежный человек. Петр талантливый, невероятно добрый, щедрый, мудрый, справедливый. И вообще, я не знаю, сколько еще эпитетов можно найти, для того чтобы сказать, какой он настоящий-настоящий», – заявила спортсменка в интервью сайту kp.ru и радио «Комсомольская правда».

Напомним, сайт kp.ru писал, как Петр Чернышев благодаря участию в ледовых проектах Татьяны Навки заработал за два дня 2,7 миллиона рублей на лечение больной раком Анастасии Заворотнюк.