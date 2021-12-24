Психиатр-нарколог назвал допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь Фото: Shutterstock

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин назвал допустимую дозу алкоголя в новогоднюю ночь. Врач отметил, что спиртное всегда оказывает влияние на организм и полагать, что есть «безопасная доза» - не стоит.

Но если уж без спиртного в эту ночь не обойтись, то нужно отдавать предпочтение некрепким напиткам. Врач рекомендует остановиться на сухом вине. Одного бокала будет вполне достаточно.

Еще одно важное правило – не смешивать спиртное разной крепости. А еще не мешать алкоголь с газированными напитками иначе это ускорит опьянение и чревато тяжелыми последствиями по утру.

Лучше всего, употреблять алкоголь малыми дозами, а в бокал нужно обязательно добавить лед.

Любое спиртное должно сопровождаться хорошими закусками, тогда оно будет медленно всасываться в кровь и сильное опьянение не наступит.

- А вот превращать новогоднее застолье в длительный алкогольный марафон не стоит, - заключил нарколог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В свою очередь председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с RT рассказал о том, как правильно выбрать качественную алкогольную продукцию к Новому году, а также избежать отравления фальсификатом.

- Нельзя покупать алкогольную продукцию в ларьках, с рук, а также через интернет, ведь можно нарваться на фальсифицированный алкоголь. В такой бутылке может оказаться метиловый спирт, что смертельно опасно, - заключил Шапкин.

Хорошим советчиком также станет цена, подозрительно дешевый алкоголь должен вызвать недоверие.

В новогоднюю ночь не обойтись без шампанского и врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург дал совет, что лучше выбрать в качестве закуски. Фрукты и сладости хоть и привычный нам, но не самый правильный вариант, так как данные продукты ускоряют опьянение.

А вот орехи, сухофрукты и сыр идеально дополнят главный новогодний напиток, сообщает "Москва 24".