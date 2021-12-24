Молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде со счетом 4:6

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Молодежная сборная России по хоккею проиграла Канаде в контрольном матче перед молодежным чемпионатом мира (МЧМ) - 2022. Игра на льду завершилась со счетом 6:4 (4:0, 1:3, 1:1) в пользу канадских спортсменов.

Встреча состоялась в Эдмонтоне. У российской сборной отличились Никита Чибриков (23), Матвей Мичков (31, 60) и Александр Пашин (38). В составе канадской сборной шайбы в ворота соперников удалось забросить Мэйсону Мактавишу (7-я минута и 37-я), Ридли Грейгу (8), Кенту Джонсону (13), Лукасу Кормье (17) и Коннору Бедарду (50).

Напомним, МЧМ по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января. Турнир примут канадские Эдмонтон и Ред-Дир. Российских хоккеистам предстоит на групповом этапе сыграть с США, Швецией, Словакией и Швейцарией.

Ранее сайт "КП-Спорт" писал, что в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России проведет товарищеский матч с командой Канады, посвященный 75-летию отечественного хоккея. Встреча состоится в канадском Эдмонтоне на стадионе "Роджерс Плэйс".