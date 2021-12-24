Сотрудники Apple призвали не покупать продукцию компании из-за плохих условий труда

Работники Apple призвали не покупать продукцию компании из-за плохих условий труда Фото: REUTERS

Работники американской корпорации Apple объявили о забастовке и призвали не покупать продукцию компании из-за плохих условий труда.

Как сообщил Twitter-аккаунт Apple Together, сотрудники требуют оплачиваемый больничный, надлежащую психологическую помощь, а также нетоксичную рабочую обстановку. Протестующие недовольны дискриминацией в компании по расовому и половому признакам.

Сотрудники создали сайт, где размещают отчеты о различных нарушениях, а также открытые письма к руководству корпорации.

Ранее появилась информация, что Apple может сократить свои объемы производства нового смартфона iPhone 13. Это связано с нехваткой чипов. Речь идет о сокращении плана выпуска устройства на 10 миллионов экземпляров меньше, чем планировалось изначально. Отмечается. что изначально компания планировала выпустить 90 миллионов смартфонов за последние три месяца 2021 года. Однако теперь будет произведено меньше устройств. Все дело в том, что партнеры Apple, компании Broadcom, Inc и Texas Instruments, Inc, которые занимаются производством полупроводников, не могут предоставить американской компании достаточное число чипов.