В России откладывается введение аукционов по продаже "красивых" номеров Фото: Архив "КП"

В Минэкономразвития сообщили, что введение аукционов по продаже "красивых" номеров не будет запущено в России с 1-го января 2022 года, как планировалось ранее.

"Разработка данной инициативы продолжается, в настоящий момент документ находится на межведомственном согласовании", - сообщили в ведомстве "Газете.ru".

Источники издания в региональных подразделениях ГИБДД также сообщили о неготовности работать с онлайн-торгами.

Напомним, законопроект об организации аукционов по продаже автомобильных номеров особых серий внёс в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Шерин. Отмечается, что проект "направлен на легализацию присвоения государственных регистрационных знаков с «особой» серией, то есть номеров, которые имеют зеркальные или одинаковые наборы цифр и (или) букв", передает RT.

Ранее сообщалось, что базовая ставка на номера с одинаковыми цифрами и буквами - например, А111АА - будет равна 600 тысячам рублей. За номер с одинаковыми буквами и цифрами (А100АА) придётся отдать минимум 450 тысяч, сообщает Life.ru.