"Дима - просто пупсик": Яна Чурикова рассказала, почему Билан победил на Евровидении-2008

Яна Чурикова рассказала, что позволило Билану победить на Евровидении в 2008 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеведущая Яна Чурикова объяснила, что позволило певцу Диме Билану стать победителем конкурса "Евровидение" в 2008 году.

"Дима Билан - уникальный исполнитель, в котором сочетаются невероятная харизма, сценическое обаяние и бешеная работоспособность. Это музыкант с большой буквы. Если был бы конструктор "Собери идеального артиста", - получился бы Дима. Потому что он именно такой", - заявила она в беседе с изданием "Газета.ru".

Она отметила, что попав на европейскую сцену артист нашел свою аудиторию.

"Еще никто его не переплюнул и, я боюсь, не переплюнет. В общем, Дима - просто пупсик, посылаю ему сердечки", - резюмировала телеведущая.

Напомним, 24 декабря российский певец празднует свое 40-летие. Артист с детства занимался музыкой, а наибольшую популярность получил после участия в "Новой волне" и записи альбома "Я ночной хулиган", передает RT

Ранее стало известно, что Дима Билан попал в первую десятку самых популярных артистов 2021 года, сообщает телеканал "360".