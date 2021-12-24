Диетолог перечислила продукты, которые помогут замедлить старение организма Фото: Shutterstock

Диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева перечислила продукты, которые помогут продлить молодость организма. Специалист подчеркивает, что эликсира молодости не существует, но нужно помогать организму бороться с возрастными изменениями.

Делать это можно с помощью продуктов питания, ведь не зря говорят: мы то, что мы едим.

В пищу нужно употреблять продукты, богатые витаминами D, E и A, биофлавоноидами и селеном.

Жирорастворимые витамины групп D, E и A наделены антиоксидантным действием. Причем особо активен в этом списке именно витамин Е.

- Витамин Е можно найти в подсолнечном, льняном, ореховых маслах. Очень много его содержит авокадо,— рассказала «Ридусу» диетолог Марина Аплетаева.

Селен можно найти в семенах, различных орехах, рыбе, морепродуктах.

Биофлавоноиды содержатся в растительной пищи. Именно они окрашивают фрукты, овощи и фрукты в яркие цвета и служат надежным анти-эйдж-защитником организма.

- В изобилии их даст черника, черная смородина, томаты, облепиха, шиповник. Особенно полезен отвар из шиповника,— отметила диетолог.

В целом нужно следить за питанием, оно должно быть сбалансировано и содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов.

- В течении дня здоровый человек может позволить себе четыре порции углеводов: каша наутро, пару кусков цельнозернового хлеба на обед и две порции фруктов, — добавила диетолог.

А вот продукты, содержащие трансжиры, стоит максимально убирать из рациона. Они наносят большой вред организму. Речь идет о той пище, которая жарится на растительном или сливочном масле.