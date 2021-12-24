В Кремле не поверили словам журналистки, которая якобы пришла на пресс-конференцию Путина больной

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не поверил словам курганской журналистки, что она якобы пришла на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина больной.

Ранее журналистка из Кургана Анна Шишминцева в социальной сети Instagram заявила, что якобы пришла на мероприятие с повышенной температурой. Также, по ее словам, у нее был просроченный ПЦР-тест. После этого она удалила пост и объяснила свое якобы недомогание волнением.

- Вы знаете, что журналисты сдавали не один, а три теста. Скорее всего — это эмоциональная несдержанность, которая к реальности не могла иметь отношения, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Он выразил сомнение, что у девушки могла быть повышенная температура, так как все участники перед входом в помещение, где проводилась пресс-конференция, проходили серьезную проверку.