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Общество24 декабря 2021 10:18

В Кремле не поверили словам журналистки, которая якобы пришла на пресс-конференцию Путина больной

Все участники мероприятия прошли серьезную проверку, сообщил Дмитрий Песков
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не поверил словам курганской журналистки, что она якобы пришла на большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина больной.

Ранее журналистка из Кургана Анна Шишминцева в социальной сети Instagram заявила, что якобы пришла на мероприятие с повышенной температурой. Также, по ее словам, у нее был просроченный ПЦР-тест. После этого она удалила пост и объяснила свое якобы недомогание волнением.

- Вы знаете, что журналисты сдавали не один, а три теста. Скорее всего — это эмоциональная несдержанность, которая к реальности не могла иметь отношения, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Он выразил сомнение, что у девушки могла быть повышенная температура, так как все участники перед входом в помещение, где проводилась пресс-конференция, проходили серьезную проверку.