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Экономика24 декабря 2021 10:21

Инженер сообщил, что цены на недвижимость в России вырастут на 15-20%

По словам эксперта, отдельные виды стройматериалов подорожали до 300%
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Цены на недвижимость в России могут вырасти на 15-20%

Цены на недвижимость в России могут вырасти на 15-20%

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный директор ООО "Альянс" Сергей Бакин заявил, что стоимость жилой недвижимости в 2022 году поднимется на 15-20% из-за роста цен на строительные материалы.

"Повышение цен на жилье точно будет, в пределах 15-20%. Посмотрите темпы роста цен, год у нас не из стандартных", - заявил он в беседе с телеканалом "360".

По словам Бакина, отдельные виды стройматериалов подорожали до 300%: металл - на 270%, древесина - на 200%, отдельные позиции подорожали на 150%.

Гендиректор госкомпании "ДОМ.РФ" Виталий Мутко также заявлял, что ставки по ипотеке в России в 2022 году могут увеличиться до 10—10,2%. Он отметил, что ипотечные ставки увеличиваются из-за повышения ключевой ставки, передает RT.

Сайт KP.ru разбирался, когда в России начнут снижаться цены на квартиры и как выбрать правильный момент для покупки недвижимости.

"Надо, чтобы изменились ожидания у населения. Это самый существенный момент. Сейчас ожидания панические - что рубль будет дальше обесцениваться и все продолжит дорожать. В такой ситуации люди стремятся вложить побольше денег во что-то полезное и понятное. Все, кто может, - покупают недвижимость", - считает вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев