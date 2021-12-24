Сенатор Цеков заявил, что Россия защитит Донбасс в случае нападения Украины Фото: Нигина БЕРОЕВА

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что если Украина решится на силовой вариант разрешения конфликта в Донбассе, Россия защитит регион и проживающих в нем людей.

"Безусловно, мы будем защищать Донбасс. Это вопрос, который даже не обсуждается, тут не может быть никаких других вариантов. Считаю, что именно это отчасти сдерживает Украину от силового решения проблемы, а так бы они в очередной раз предприняли такие попытки", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Парламентарий отметил, что считает такой сценарий маловероятным, поскольку сомневается в способности украинских вооруженных сил перейти к таким действиям.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не заинтересована в конфликтах, однако Москва будет жёстко обеспечивать свою безопасность.

"Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны". Мы не хотим войны. Президент Путин ещё раз сказал, что нам конфликты не нужны. И мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий", - цитирует главу ведомства Life.ru