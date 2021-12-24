Путин заявил, что правительство России действует четко и сплоченно

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал российское правительство профессиональной командой, отметив, что кабмин действует четко и сплоченно.

«Я хочу от души поздравить вас с наступающим Новым годом, поблагодарить за работу. Понимаю и вижу, какая тяжелая дополнительная нагрузка лежит на всех вас. Вы с ней вправляетесь, действуете четко, сплоченно, как хорошая профессиональная команда», - заявил российский лидер, в пятницу, 24 декабря, в ходе встречи с членами правительства в режиме видеосвязи.

Глава государства отметил, что в предновогодний период все стараются сделать как можно больше, уложившись в графики и планы. Путин выразил уверенность, что и кабмин работает в таком же режиме на данный момент. «Причём должен отметить, что даже не только сегодня, в преддверии нового года и праздника, а практически ежедневно», - заявил Путин, добавив, что это сложное время, которое «требует от всех полной отдачи»,