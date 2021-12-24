Путин заявил, что все планы по нацпроектам должны быть выполнены в ближайшие три года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все заявленные по национальным проектам планы должны быть выполнены в ближайшие три года. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал в пятницу, 24 декабря, в ходе встречи с членами правительства в режиме видеосвязи.

«Нацпроекты действуют уже три года, и в предстоящую трехлетку все заявленные планы должны быть выполнены», - заявил российский лидер в пятницу, 24 декабря, в ходе встречи с членами правительства в режиме видеоконференции.

Путин обратил внимание на то, что при всех сложностях и корректировках реализация национальных проектов «в целом» продвигается по графику, отметив, что их реализация подошла к своему экватору.

Глава государства также напомнил, что данный вопрос обсуждался на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. «Хотел бы вновь подчеркнуть, что в центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития, конечно же, человек. Он в центре нашей работы, благополучие человека», - добавил он, отметив, что в предстоящем году необходимо представить «весомые и очевидные результаты» работы.