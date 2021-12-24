Путин поручил Мишустину заняться решением проблем, о которых говорили на пресс-конференции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину заняться решением проблем, о которых журналисты из российских регионов говорили на прошедшей в минувший четверг, 23 декабря, большой пресс-конференцией.

«Прошу вас обратить внимание на те вопросы, которые вчера задавали корреспонденты из регионов в ходе итоговой пресс-конференции. Имеются в виду региональные вопросы и проблемы», - сказал российский лидер в ходе встречи с членами правительства в пятницу, 24 декабря.

Среди прочего Путин отметил запуск поездов по дополнительным направлениям из Йошкар-Олы, а также аварию на ТЭЦ в Улан-Удэ, ситуацию с энергетикой и водоснабжением в Дагестане.

Напомним, Путин провел свою 17-ю большую пресс-конференцию в минувший четверг, 23 декабря. Аккредитацию на мероприятие получили 506 журналистов. Всего общение президента с прессой продолжалось 3 часа 56 минут, и за это время российский лидер глава государства успел ответить на вопросы 44 человек.