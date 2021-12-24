Путин встретится с Лукашенко 29 декабря 2021 года в Петербурге

Путин встретится с Лукашенко 29 декабря 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 декабря президент РФ Владимир Путин встретится с белорусским президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщила в пятницу 24 декабря пресс-служба Лукашенко.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге, где 28 декабря пройдет неформальная встреча глав государств-участников СНГ. На встрече предполагается подвести итоги председательства Белоруссии в Содружестве в течение 2021 года, обсудить общие актуальные проблемы и меры по повышению эффективности сотрудничества и развития стран СНГ в социально-экономическом плане.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщает также, что в неформальной части переговоров Путина и Лукашенко запланирован хоккейный матч, в ходе которого президенты РФ и Белоруссии, предположительно, будут играть в одной команде.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент РФ Владимир Путин провел большую пресс-конференцию 23 декабря. О чем шла речь на пресс-конференции, читайте здесь.