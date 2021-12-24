Российский список бесплатных жизненно необходимых лекарств пополнился 22 препаратами

В РФ расширили перечень жизненно необходимых препаратов, которые больным будут выдавать бесплатно. Фото: Анастасия ОСИПОВА

22 новых препарата включены в список жизненно необходимых лекарственных средств, которые гражданам РФ будут выдавать бесплатно. В частности, в этот перечень включен «Рисдиплам» - лекарство для лечения пациентов с диагнозом «спинальная мышечная атрофия».

Также в перечень вошли талазопариб (лекарство от рака молочной железы), ивакафтор+лумакафтор, используемый для лечения муковисцидоза, кладрибин и сипонимод от рассеянного склероза, изатуксимаб и помалидомид от множественной миеломы, булевиртид от хронического гепатита В, деламанид от туберкулеза легких, полимиксин В от внутрибольничных инфекций, ряд препаратов, используемых при лечении ВИЧ.

Всего в перечне теперь 808 наименований. Все эти лекарства льготники по рецептам врача будут получать бесплатно.

«Теперь дорогостоящая терапия станет более доступной. Включение в перечень важнейших лекарств позволит приобретать его за счет федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять людям», - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

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