ФАС подготовила предложения по стабилизации рынка топлива в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила несколько предложений по стабилизации рынка топлива в следующем году. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил глава ФАС Максим Шаскольский, отметив, что ведомство предлагает зафиксировать текущие параметры демпфера на следующий год.

Шаскольский сообщил о предложение об увеличении объема продаж топлива на бирже. Так, по бензину - до 15% от объемов выпуска. «Есть предложение зафиксировать тот уровень индикативной цены демпфера, который сейчас существует, и не изменять его на следующий год. Отклонения от этой цены снизить до 10%», - рассказал глава ведомства.

По словам главы ФАС, все предложенные механизмы направлены на защиту внутреннего рынка от влияния трендов, которые происходят на мировом рынке. Шаскольский также напомнил, что решение по механизму демпфера принимает Министерство финансов, а Федеральная антимонопольная служба считает, что сохранение текущей структуры демпфера на следующий год «было бы возможным». Он также добавил, что оптовая цена топлива к концу года на внутреннем рынке снизилась.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, что на российском рынке появится топливо нового поколения.