Путин заявил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу, 23 декабря, состоялся залповый пуск новейших гиперзвуковых ракет "Циркон". Он был произведен рано утром, рассказал глава государства в ходе совместного заседания Госсовета и совета по науке и образованию.

"Хочу обратиться к Денису Валентиновичу Мантурову. Думаю, он знает, сегодня ночью, точнее, под утро был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", - сказал он.

По словам Владимира Путина, испытания прошли безупречно. Президент попросил поблагодарить всех, кто работал над созданием "Циркона".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Владимир Путин напомнил, что Россию «крайне беспокоят» ракеты НАТО у границ. По его словам, если американские ракеты появятся на Украине, то подлетное время до Москвы сократится до пяти минут.