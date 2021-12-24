Читатели болгарского портала призвала изгнать НАТО из страны Фото: REUTERS

Болгарский портал «Факты» представил результаты опроса на тему возможного расширения присутствия Североатлантического альянса на территории страны.

Выяснилось, что читатели не желают усиления НАТО за счет Болгарии. На вопрос о необходимости разместить больше войск НАТО в Болгарии, большинство опрошенных (82%) ответили отрицательно, и только 16% дали согласие.

В комментариях многие читатели отметили, что присутствие в республике войск альянса принесло мало пользы.

«Что тут делают американцы, разве мы не видели, что случилось с Украиной?! Там, где вмешались американцы, стало только хуже, и наши люди исторически связаны с русскими, как бы они ни пытались переписать историю», - отметил один из читателей портала.

Другой призвал «изгнать американские базы», которые, по его словам, представляют угрозу национальной безопасности Болгарию

Еще один читатель считает, что «НАТО уничтожила болгарскую армию, которая по имеющейся авиации, зенитной и бронетехнике и в основных ракетных войсках до 90-х годов превосходила турецкую и греческую армии, вместе взятые». «До НАТО на Балканах мы были гегемоном», - заявляет он.

Другой пользователь заявляет, Североатлантический альянс сеет «разлад там, где важен только их интерес».