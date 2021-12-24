Интерес москвичей с аренде бань и прокату сноубордов значительно вырос в декабре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты сервиса «Авито.Услуги» рассказали, какие зимние развлечения стали особенно популярны у москвичей в декабре.

В последний месяц года спрос на заточку коньков вырос на 23%, если сравнивать с тем же периодом 2020 года. А часовая аренда коньков обходится в среднем в 300 рублей.

Другие зимние развлечения пользуются не меньшей популярностью: в аренду чаще стали брать лыжи или сноуборд, ботинки, шлем и маску. В 2021 году спрос на прокат сноубордов вырос на 67%, а лыжи стали популярнее на 25%.

Многие впервые встают на борд и предпочитают заниматься с профессиональным тренером. В Москве стоимость занятия в среднем 1400 рублей, сообщает РИАМО.

С приходом зимы повышается интерес к баням. С началом декабря спрос на них увеличился на 79% в сравнении с прошлым годом. Часовая аренда в среднем обходится в 1500 рублей.

Популярны также катания на собачьих упряжках. Эта услуга с приходом зимы стала популярнее в 4 раза. Удовольствие не из дешевых, поездка обойдется в 5 тысяч рублей, но сумму можно разделить на небольшую компанию.

Спрос на творческие занятия и мастер-классы подскочил в три раза. В среднем роспись пряников или обучение новогоднему декору обходится в 1 500 рублей за занятие.

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