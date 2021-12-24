В Крыму собираются признать утратившим силу закон о курортном сборе Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Власти Крыма не собираются вводить курортный сбор и подготовили законопроект о признании утратившим силу закон о курортном сборе. Такое заявление сделали в Министерстве курортов и туризма полуострова.

«Министерством курортов и туризма Республики Крым подготовлен законопроект о признании утратившим силу закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 «О введении курортного сбора», - заявили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Феодосии, а также Алуште и Судаке. Отмечается, что на данный момент решениями сессий городских советов данных муниципальных образований было принято решения о выходе из эксперимента, а другие российские регионы заявки на включение в состав эксперимента не подавали.

Напомним, как писал сайт kp.ru, c 1 января 2022 года в Калининградской области собираются ввести курортный сбор. По словам губернатора Антона Алиханова, нововведение связано с тем, что поток отдыхающих растет, и туризм становится полноценной отраслью экономики.