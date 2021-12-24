Санду заявила, что Молдавию не приглашали на неформальный саммит СНГ Фото: REUTERS

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не получала приглашение неформальный саммит СНГ. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "РТР-Молдова".

Проведение саммита в Санкт-Петербурге запланировано на 28 декабря 2021 года.

- Официально Молдавия не получила приглашение на это мероприятие, - заявила президент.

До этого почетный председатель Партии социалистов, экс-глава Молдавии Игорь Додон призвал президента Майю Санду принять участие в предстоящем 28 декабря саммите СНГ. По его мнению, это отличная возможность неформально пообщаться с главами других государств и обсудить ряд вопросов.

24 декабря на сайте Кремля вышел анонс, в котором говорится, что по инициативе российского лидера Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств.