"Газпром": Европа потратила больше 40% газа из подземных хранилищ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Компания "Газпром" сообщила, что Европа отбирает рекордные объемы газа из своих хранилищ. Так, по состоянию на 22 декабря из них израсходовано более 40% от объема газа, закачанного в 2021 году.

- По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году, - сказано в сообщении "Газпрома" в Твиттере.

Там же говорится и про суточные рекорды, которые были зафиксированы 21 и 22 декабря - 700 миллионов куб. м и 712 миллионов куб. м соответственно.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря текущего года общая наполненность европейских подземных хранилищ газа уменьшилась до 57,5% и сейчас составляет чуть более 62 миллиардов куб. м, что на 22,5 миллиарда куб. м меньше, чем годом ранее.

До этого глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Европа установила рекорд по забору газа из хранилищ до 762 миллиона куб. м.