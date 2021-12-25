Умер Альберт Лиханов, автор романа «Мой генерал»

Альберт Лиханов Фото: Михаил ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

В возрасте 86 лет умер российский писатель и общественный деятель Альберт Лиханов. Об этом сообщила Общественная палата России.

- Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей, — говорится в сообщении Общественной палаты.

Там же отметили популярность книг Лиханова во многих странах. Произведения писателя мотивировали детей делать хорошие поступки, добавили в Общественной палате.

Журналист и бывший глава МИД СССР Борис Панкин в разговоре с KP.ru выразил соболезнования близким Альберт Лиханова:

- Вместе с многомиллионной ратью читателей, зрителей, слушателей Альберта Лиханова, его коллег по Комсомолке, на страницах которой он сделал свой первый шаг в большой мир культуры и литературы, гражданства и доброты печалюсь по по поводу его ухода.

Самую большую потерю понесла самая беззащитная часть человечества. Дети, защитником которых он был на протяжении всей своей деятельности, - отметил Борис Панкин.

Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. Наибольшую славу ему принесли роман «Мой генерал», трилогию «Семейные обстоятельства» («Лабиринт, «Чистые камушки», «Обман»). В 2005 году был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. В 2016 году ему вручили Орден Почета.

В начале декабря в Санкт-Петербурге умер писатель Андрей Измайлов, автор романов «Жмурки» и «Бой с тенью», написанные по мотивам успешных экранизаций. Прозаик скончался на 69-м году жизни. О причинах смерти писателя пока не говорят. Первым скорбную весть сообщил депутат Заксобрания Северной столицы Борис Вишневский, друг Измайлова. Измайлов начинал карьеру прозаика с интеллектуальных и ироничных триллеров. В 90-е, подстать времени, он концентрируется на криминале и детективе. Затем в его книгах начали появляться элементы фантастики.