Более 70 авиарейсов отменены или задержаны из-за снегопада в Москве

В Москве отменили или задержали более 70 авиарейсов из-за снегопада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московские аэропорты отменили 74 рейса из-за снегопада. Об этом гласят данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Во Внуково задержали 16 рейсов и три отменили, в Домодедово 22 рейса задержали и один отменили. В Шереметьево задержано 23 рейса и отменено девять.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что причиной стал снегопад.

- Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке, — отметил собеседник агентства.

Напомним, сервисы Яндекса предупреждают, что к часу дня пробки на дорогах столицы вырастут до семи баллов. Также синоптики предупредили, что 25 декабря будет резко меняться атмосферное давление (с 740 мм рт. ст. опустится до 725 мм, затем вновь увеличится и составит 735 мм рт.ст). Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. При повышенном артериальном давлении им стоит пить меньше жидкости и не есть соленую пищу. При резком падении давления лучше налегать на молочные продукты, фрукты и рыбу.