Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире25 декабря 2021 23:02

Депутат Рады заявил о "возвращении Кубани маленькими шагами"

Он уже подал в Верховную Раду постановление об установлении Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (23)Комментарии (23)(23)
Депутат Рады заявил о "возвращении Кубани маленькими шагами"

Депутат Рады заявил о "возвращении Кубани маленькими шагами"

Фото: REUTERS

На Украине депутат Рады Алексей Гончаренко заявил о якобы начавшемся процессе по "возвращению" Кубани.

- Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани, - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

С подобными заявлениями украинский депутат выступает уже далеко не первый раз. В его речах часто звучат территориальные претензии к России.

Кроме него обсуждать возвращения российских территорий предпочитает и президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он утвердил стратегию о "возвращении" Крыма. В тексте уточняется, что документ определяет комплекс меры дипломатического, военного, экономического и других характеров, которые должны способствовать "восстановлению территориальной целостности" Украины.