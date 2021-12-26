Депутат Рады заявил о "возвращении Кубани маленькими шагами" Фото: REUTERS

На Украине депутат Рады Алексей Гончаренко заявил о якобы начавшемся процессе по "возвращению" Кубани.

- Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами. Подал в Верховную Раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани, - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

С подобными заявлениями украинский депутат выступает уже далеко не первый раз. В его речах часто звучат территориальные претензии к России.

Кроме него обсуждать возвращения российских территорий предпочитает и президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он утвердил стратегию о "возвращении" Крыма. В тексте уточняется, что документ определяет комплекс меры дипломатического, военного, экономического и других характеров, которые должны способствовать "восстановлению территориальной целостности" Украины.