Британский фрегат намерен следить за российскими кораблями в Северном море Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Британский фрегат HMS Westminster находится в Северном море, он готов отслеживать предполагаемое возвращение российских кораблей и подлодок на военно-морскую базу в Североморске. Об этом пишет издание Telegraph.

Отмечается, что сейчас фрегат находится в состоянии "повышенной готовности" неподалеку от Шетландских островов.

- Фрегат типа 23 готов отслеживать любые российские корабли и подводные лодки, которые будут возвращаться домой на Рождество 7 января 2022 года, - говорится в публикации.

При этом британский фрегат планирует использовать систему гидрофонов для прослушивания подводных лодок.

Летом прошлого года американские военные заявили, что в международных водах недалеко берегов Аляски ими была замечена подводная лодка, которую в Вооруженных силах США опознали как "российскую". Тогда военные ведомства Штатов сообщали, что "тщательно отслеживают" передвижения всех "представляющих интерес" кораблей, в том числе и суда иностранного флота.