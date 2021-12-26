Что произошло в ночь на 26 декабря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен созвать заседание Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января 2022 года. Отмечается, что НАТО контактирует с Россией по данному вопросу. До этого пресс-служба альянса сообщила, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов государств - членов альянса. Тогда же Столтенберг призывал провести встречу как можно скорее.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил самые главные законы, которые были приняты в России в уходящем 2021 году. Среди них - выплаты на детей до трех лет, увеличение размера маткапитала, запрет на работу зоопарков и цирков без документов, начисление пенсий по инвалидности без заявления и другие.

В "Газпроме" заявили о готовности поставлять дополнительные объемы газа в Европу в рамках долгосрочных контрактов. По словам представителя компании Сергея Куприянова, цена для западных стран за поставку ресурса будет существенно ниже, чем на споте.

Юрист Павел Корытов предупредил россиян о новых штрафах за курение. Теперь граждан начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях. А если вдруг по вине курящего случится пожар, то ответственность будет более серьезная.

Глава пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Струговец поздравил NASA с успешным запуском телескопа "Джеймс Уэбб".Он отметил, что 2021 год стал прорывным для многих проектов. Успешный запуск "телескопа также повалил и президент США Джо Байден.

На Украине депутат Рады Алексей Гончаренко заявил о якобы начавшемся "возвращении" Кубани. Он рассказал, что этот процесс идет "маленькими, но уверенными шагами".

С начала 2021 года общее количество иностранных граждан, которые получили российское гражданство превысил 667 тысяч. Этот показатель на 105 тысяч больше, чем в прошлом году за тот же период.