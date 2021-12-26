Умер Десмонд Туту, 90-летний лауреат Нобелевской премии мира

В ЮАР умер лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту. Фото: REUTERS

В ЮАР на 91-м году жизни умер Десмонд Тут, бывший архиепископ Кейптаунский Десмонд Туту. Об этом в воскресенье 26 декабря сообщает официальный сайт президента страны Сирила Рамафосы.

Десмонд Туту известен как борец с апартеидом. В 1984 году он получил Нобелевскую премию мира «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с апартеидом».

«Десмонд Туту был несравненным патриотом. Принципиальный и прагматичный лидер, придавший смысл библейcкому пониманию того, что вера без дел мертва», - сказал президент Рамафоса, принося соболезнования по поводу смерти бывшего главы англиканской церкви ЮАР.

Архиепископ Туту в девяностые годы возглавлял комиссию правды и примирения, которая расследовала политически мотивированные преступления, связанные с нарушением прав человека. Он выступал в защиту различных групп, подвергаемых социальной дискриминации, поддерживал защитников права на аборт, эвтаназию и гомосексуальные браки.

Туту известен своей фразой из нобелевской речи: «Мира нет там, где нет справедливости». Десмонд Туту закончил заниматься общественной деятельностью в 2010 году, но по-прежнему оставался влиятельной фигурой. Так, в 2019 году, как сообщалось на kp.ru, архиепископа Десмонда Туту посетил британский принц Гарри с супругой Меган и сыном Арчи.