Песков назвал Россию абсолютно демократичной страной сильных и свободных людей

Песков назвал Россию абсолютно демократической страной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал Россию абсолютно демократической страной. По словам Пескова, в РФ живут сильные и свободные люди.

Комментируя саммит демократии, прошедший в США, представитель Кремля отметил, что те, кто не согласен с этим определением, просто не знают и не понимают РФ.

«Россия абсолютно демократическая страна, где живут очень сильные и свободные люди. Если кто-то заявляет об обратном, он просто не знает и не понимает нашу страну», – так Песков ответил на вопрос телеведущего Владимира Соловьева о форме правления в Российской Федерации в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1» .