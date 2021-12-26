Путин о НАТО: «Они нас довели!»

Путин заявил, что страны НАТО "довели" Россию. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с опубликованием проектов документов договора с НАТО. Он отметил, что «не совсем обычный способ вести дискуссию» вызван тем, что страны НАТО «довели» Россию.

«Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: "Остановитесь!" Вот в этом все и дело! С этим связано и предание гласности наших предложений, которые мы сделали», - сказал российский президент в интервью ведущему программы «Москва.Кремль.Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Путин отметил, что Россия опасается деструктивных действий со стороны альянса.

«Да, это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию, но у нас существует опасение, что, как, я уже и здесь говорил, что любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой создания для нас угроз на соседних с нами странах – на их территории», - заявил он.