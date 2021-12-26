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Происшествия26 декабря 2021 12:21

Следствие просит отпустить блогера Хованского из-под ареста

Заседание о рассмотрении возможности изменения ему меры пресечения состоится 29 декабря
Источник:kp.ru
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Следствие просит отпустить блогера Хованского из-под ареста

Следствие просит отпустить блогера Хованского из-под ареста

Фото: Артем КИЛЬКИН

Следствие направило в суд ходатайство об изменении меры пресечения для блогера Юрия Хованского. Заседание назначено на 29 декабря. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков со ссылкой на соответствующие документы.

В заявлении ходатайства речь идёт об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО. Это говорит о том, что Хованского уже 29 декабря могут освободить под подписку о невыезде. Также допускается вариант отправить его под домашний арест.