Следствие просит отпустить блогера Хованского из-под ареста Фото: Артем КИЛЬКИН

Следствие направило в суд ходатайство об изменении меры пресечения для блогера Юрия Хованского. Заседание назначено на 29 декабря. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков со ссылкой на соответствующие документы.

В заявлении ходатайства речь идёт об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО. Это говорит о том, что Хованского уже 29 декабря могут освободить под подписку о невыезде. Также допускается вариант отправить его под домашний арест.