Ученые рассказали, сколько коронавирус сохраняется в организме человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа ученых из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США провела исследования и определила, как долго коронавирус может сохраняться в организме человека.

Оказалось, что SARS-CoV-2 может проникнуть в большинство органов тела человека, включая сердце и мозг, и сохраняться там более полугода. К такому выводы специалисты пришли после изучения биоматериалов 44 человек, скончавшихся от ковида.

- Мы выявили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, в том числе в области мозга, на сроках до 230 дней с появления симптомов, - говорится в тексте отчета ученых, который опубликован на сайте Research Square.

Также исследователи выяснили, что вирус "широко распространяется" в организме, даже в тех случаях, когда у инфицированного заболевание протекает в бессимптомной или легкой формах.

Напомним, за все время пандемии на планете жертвами коронавируса стали более 5,3 миллиона человек. Однако сейчас ученые создали несколько вакцин, которые способны защитить организм от вируса и минимизировать риски тяжелого течения болезни.