Bloomberg: За время пандемии в мире сделаны более 8,95 миллиарда прививок от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мире за все время пандемии коронавирусной инфекции было сделано более 8,95 миллиарда прививок от вируса в 184 странах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

- Самая масштабная кампания по вакцинации в истории человечества продолжается: в целом было введено свыше 8,95 миллиарда доз. Получается 116 доз на каждые 100 человек, - говорится в сообщении агентства.

При этом, журналисты издания отмечают, что процесс вакцинации населения в разных странах мира проходит по разному, неравномерно.

- В государствах с высоким уровнем доходов вакцинация идет в 10 раз быстрее, чем в странах с низким уровнем, - говорится в сообщении.

В сентябре этого года агентство Bloomberg писало, что в мире было сделано более 5,95 миллиарда прививок против ковида. На тот момент этого количества сделанных прививок достаточно для обеспечения полной вакцинации 38,7 % населения планеты.