Известный шеф-повар Константин Ивлев назвал запах с кухни ключевым признаком плохого ресторана Фото: телеканал «Пятница»

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев навал ключевой признак плохого ресторана. По словам гур кулинарии, понять, что заведение не блещет, можно ухе на входе. И поможет в этом ароматы, доносящиеся с кухни.

- Если вы заходите в ресторан и чувствуете, что в зале пахнет кухней, можете даже не садиться, а сразу уходить. Это лишний раз говорит о том, что это не сломанная вытяжка, а люди сэкономили на вас, в первую очередь, — сказал шеф-повар в беседе с Газетой.Ru

Эксперт подчеркивает, что если в ресторане что-то сломано, то заведение не должно работать и принимать посетителей.

Если же руководство все равно распахивает двери для гостей, то это повод задуматься.

- Значит, им плевать на своих гостей и на то, что они все пропахнут едой. Это один из самых первых признаков плохого ресторана, — заключил шеф.

Причем никаких ароматов не должно доноситься как с закрытой, так и с открытой кухни. При таком способе готовки должна быть очень хорошая вытяжка, в противном случае, это «непрофессионально и неуважительно к гостю».

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