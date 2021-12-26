Диетолог перечислила правила застолья, которые помогут избежать похмелья Фото: EAST NEWS

В период новогодних гуляний многие сталкиваются с похмельем. Но если садиться за стол с умом, то можно избежать негативного последствия.

Какие правила нужно соблюдать – посоветовала диетолог, нутрициолог Инна Кононенко. В первую очередь нужно помнить, что нельзя садиться за стол голодным.

- Например, пища с высоким содержанием жиров, углеводов и белков снижает всасывание одинаково, если их употреблять до или во время принятия алкоголя, — комментирует специалист Пятому каналу.

Не секрет, что попадая в организм человека, под воздействием различных ферментов спиртное превращается в токсины и канцерогены. Именно они провоцируют тошноту, рвоту, головную боль и усталость.

Различные добавки для усиления цвета и запаха спиртного, только ухудшат ситуацию.

Минимизировать воздействие можно черным чаем или простой водой. Нужно пить жидкости в перерывах между употреблением спиртного. Важно помнить, что газированная вода даст обратный эффект и опьянение наступит быстрее.

- Есть хороший способ обмануть организм – в бокал с вином добавлять воду или кубики льда. Так концентрация алкоголя снизится и похмелье не наступит. К тому же, пить нужно медленно, чтобы избежать резкой интоксикации, - заключила эксперт.

Тем временем россияне уже активно закупают продукты для праздничного застолья. В пресс-службе сервиса «Яндекс.Еда» NEWS.ru рассказали, что пользуется особой популярностью.

Чаще всего в последние дни декабря заказывают оливье, красную икру и мандарины. Так же резко вырос спрос на большие порции готовых салатов — оливье или с крабовыми палочками, что указывает на то, что россияне предпочитают не готовить салаты самостоятельно, а потратить время на другие дела.