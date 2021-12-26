Вирусолог Альтштейн подтвердил заразность «омикрона» еще до появления симптомов болезни Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил, что штамм коронавируса «омикрон» может быть заразен за 2-3 дня до того момента, как болезнь проявилась у человека. Для сравнения, другие штаммы COVID-19 способны передаваться только за деть до того, как человек понимает, что заражен.

Причина такой высокой скорости заражения у «омикрона» в том, что вирус очень хорошо размножается в верхних дыхательных путях, откуда легко перемещается к новой жертве.

- Его там много накапливается, собственно, отсюда природа заразности, — объяснил вирусолог Lenta.ru.

В свою очередь вирусолог Петр Чумаков отметил, что вариант коронавируса «омикрон» нельзя выявить по определенным характерным внешним признакам.

Он объяснил, что головные боли характерны не только для штамма «омикрон», но и для других вариантов коронавируса, например «дельты».

- При «омикроне» у большинства заболевших часто встречаются сухой кашель и повышенная температура, но эти же симптомы сопровождают обычную простуду, - отметил врач беседе с телеканалом "360".