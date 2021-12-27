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Спорт27 декабря 2021 1:56

Российский теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом

Сейчас спортсмен находится под наблюдением врачей в Барселоне
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский теннисист Андрей Рублев сообщил, что заразился коронавирусом

Российский теннисист Андрей Рублев сообщил, что заразился коронавирусом

Фото: REUTERS

Российский теннисист Андрей Рублев заразился коронавирусом, о чем спортсмен сообщил на своей странице в Twitter. Он отметил, полностью вакцинировался против «ковида», однако недавно пройденный в Испании тест показал положительный результат.

«Сейчас я в Барселоне и, к сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. У меня минимальные симптомы. Я нахожусь в изоляции и соблюдаю все предписания под наблюдением врачей», - написал Андрей Рублев.

Теннисист готовился к турнирам ATP Cup, который пройдет в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года, и к Открытому чемпионату Австралии, запланированному на период с с 17 по 30 января. Теперь же Рублев сможет полететь в австралийский Мельбурн только когда «это будет безопасно для окружающих».

Андрей добавил, что он «очень расстроен и обеспокоен происходящим» пообещав вернуться на корт, «как только будет возможно».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Рублев – пятая ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В прошлом месяце он впервые в карьере проиграл норвежцу Касперу Рууду и не вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.

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