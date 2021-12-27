Умер Жан-Марк Валле, режиссер "Далласского клуба покупателей"

Жан-Марк Валле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Жан-Марк Валле, канадский режиссер, сценарист и монтажер фильмов. Ему было 58 лет. О смерти культурного деятеля сообщило издание Variety со ссылкой на коллегу Натана Росса.

"Он был настоящим художником и щедрым, любящим человеком, - приводит Variety слова Росса. - Все, кто работал с ним, не могли не заметить его талант и видение".

О причине смерти ничего не сообщается.

Жан-Марк Валле наиболее известен по фильму "Далласский клуб покупателей", с которым он был номинирован на престижнейшую кинопремию "Оскар". Сериал Валле "Большая маленькая ложь" получил премию "Эмми" в номинации "лучший мини-сериал".

Также широкой публике известны такие фильмы Валле, как C.R.A.Z.Y. (2005), "Молодая Виктория" (2009), "Кафе де Флор" (2011) и "Разрушение" (2015).