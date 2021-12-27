Ученые выявили самый ранний признак омикрон-штамма коронавируса Фото: REUTERS

Беспричинная хрипота может говорить о развитии омикро-штамма коронавируса, заявил генеральный директор медицинской страховой компании Discovery Health Райан Роуч.

Этот признак может появиться еще до того, как человек почувствует первые симптомы коронавирусной инфекции. Также о заражении омикрон-штаммом может говорить заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в районе поясницы, передает The Sun.

Как писал сайт kp.ru, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мир готовиться к следующей пандемии. По его словам, пандемия коронавируса не последняя для населения Земли, и человечеству уже сейчас нужно быть готовым к новой.

Напомним, американские ученые сообщали, что коронавирусная инфекция способна не только проникать в большинство органов тела человека, но и оставаться там более семи месяцев.