Яндекс.Дзен в 2022 году намерен выплатить создателям контента 4 млрд рублей

Яндекс.Дзен посчитал подписчиков и блогеров и пообещал в 2022 году выплатить создателям контента 4 миллиарда рублей. Фото: Яндекс.Дзен.

В понедельник 27 декабря Яндекс.Дзен провел ежегодную Дзен-пятницу – итоговое мероприятие для блогеров. В 2021 году количество активных блогеров на платформе составило 50 тысяч. Ежедневно Дзеном пользуются почти 22 миллиона человек.

«Большинство блогеров уже опробовали новые форматы, которые Дзен запустил в этом году – ролики и посты и заработали на программах поддержки в этих форматах 150 млн рублей», - рассказали в руководстве Дзена.

Всего же за 2021 год Дзен выплатил создателям контента 2 млрд рублей, и в 2022 году планирует увеличить эту сумму до 4 млрд рублей.

За год в Дзене стало вдвое больше подписок, люди стали в три раза чаще лайкать карточки из подписок и на 30 процентов чаще на них переходить. Вырывается вперед видео: на его просмотр пользователи стали тратить в полтора раза больше времени, чем на статьи. Ежедневно за просмотром видео в Дзене пользователи проводят 300 млн минут. Шестая часть этого времени приходится на короткие ролики.

Платформа Яндекс.Дзен подвела итоги года. Фото: Яндекс.Дзен.

Дзен назвал самых успешных блогеров в роликах. Больше всего просмотров собрали видео паркурщика Кирилла Колесникова, автоблогера Насти Туман и тренера по акробатике Романа Дорохина.

В несколько раз за год выросло количество подписчиков у ландшафтного и интерьерного дизайнера Шебби-Шик и кулинарных блогеров - Sadfman и Евгении Полевской. Ролик от Sadfman с приготовлениями к празднику вошел в топ по просмотрам в Дзене в 2021 году. В топе оказались также видео о красоте и силе от Travelmaniac и история о том, как не сдаваться, от Андрея Шмонова.